Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной

Генеральный штаб ВСУ обновил общие боевые потери России в войне с Украиной. Правда, теперь обновляется информация охватом с неделю. Так, в новом посте в своих социальных сетях Генштаб пишет о потерях россиян с 24-го по 30-е января.

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Свежеликвидированными являются 960 россиян. Уничтожено еще десять танков, 31 артиллерийскую систему, 29 бронированных боевых машин.

Общие боевые потери России с 24.01 по 30.01.2024 выглядят так: