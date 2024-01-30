Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной
Традиционная статистика
Генеральный штаб ВСУ обновил общие боевые потери России в войне с Украиной. Правда, теперь обновляется информация охватом с неделю. Так, в новом посте в своих социальных сетях Генштаб пишет о потерях россиян с 24-го по 30-е января.
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Свежеликвидированными являются 960 россиян. Уничтожено еще десять танков, 31 артиллерийскую систему, 29 бронированных боевых машин.
Общие боевые потери России с 24.01 по 30.01.2024 выглядят так:
- личного состава - около 384140 (+960) человек;
- танков - 6300 (+10) ед.;
- боевых бронированных машин - 11725 (+29) ед.;
- артиллерийских систем - 9144 (+31) ед.;
- РСЗО - 972 (+0) ед.;
- средства ПВО - 663 (+3) ед.;
- самолетов - 332 (+1) ед.;
- вертолетов - 324 (+0) ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35);
- крылатые ракеты - 1846 (+0);
- корабли / катера - 23 (+0) ед.;
- подводные лодки - 1 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42) ед.;
- специальная техника - 1448 (+5).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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