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Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной

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Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной

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Генеральный штаб ВСУ обновил общие боевые потери России в войне с Украиной. Правда, теперь обновляется информация охватом с неделю. Так, в новом посте в своих социальных сетях Генштаб пишет о потерях россиян с 24-го по 30-е января.

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Свежеликвидированными являются 960 россиян. Уничтожено еще десять танков, 31 артиллерийскую систему, 29 бронированных боевых машин.

Общие боевые потери России с 24.01 по 30.01.2024 выглядят так:

  • личного состава - около 384140 (+960) человек;
  • танков - 6300 (+10) ед.;
  • боевых бронированных машин - 11725 (+29) ед.;
  • артиллерийских систем - 9144 (+31) ед.;
  • РСЗО - 972 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 663 (+3) ед.;
  • самолетов - 332 (+1) ед.;
  • вертолетов - 324 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7084 (+35);
  • крылатые ракеты - 1846 (+0);
  • корабли / катера - 23 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12191 (+42) ед.;
  • специальная техника - 1448 (+5).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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