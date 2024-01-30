Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Воздушные Силы ВСУ сообщили о сбитых вражеских целях
Защитники неба
Фото з відкритих джерел
В ночь на вторник, тридцатое января 2024-го года, Россия в очередной раз атаковала Украину воздушными средствами наступления. Как сообщают в Воздушных Силах ВСУ, враг атаковал 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.
Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.
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Часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.
К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, - написали в ведомстве.
Добавим, что ранее Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России на войне.
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