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Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Воздушные Силы ВСУ сообщили о сбитых вражеских целях

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Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Воздушные Силы ВСУ сообщили о сбитых вражеских целях

Фото з відкритих джерел

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В ночь на вторник, тридцатое января 2024-го года, Россия в очередной раз атаковала Украину воздушными средствами наступления. Как сообщают в Воздушных Силах ВСУ, враг атаковал 35-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, Чауда - Крым и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 по Донецкой области.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 15 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Херсонской и Киевской областей.

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Часть ударных БпЛА враг направил по прифронтовым территориям, пытаясь поразить инфраструктуру топливно-энергетического сектора, гражданские и военные объекты у линии фронта и государственной границы с РФ.

К отражению воздушного нападения привлечены авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, - написали в ведомстве.

Добавим, что ранее Генштаб ВСУ обновил данные о потерях России на войне.

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Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
Опубликовал: Игорь Семйон
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