В ответ на слухи. Залужный опубликовал фото с рабочего места с главой Генштаба

Накануне украинское инфопространство всколыхнула новость о возможной отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. На неофициальную информацию вынуждены были даже реагировать в Министерстве обороны и в канцелярии Президента Украины.

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Сам Валерий Залужный слухи не комментировал.

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Вскоре Главнокомандующий выставил фото на своей личной странице в фейсбук, где он вместе с начальником Генштаба Шапталой находится на рабочем месте.

Подписи к фото Валерий Залужный не оставил.