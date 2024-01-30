В ответ на слухи. Залужный опубликовал фото с рабочего места с главой Генштаба
На местах
Фото - Валерій Залужний
Накануне украинское инфопространство всколыхнула новость о возможной отставке Валерия Залужного с должности Главнокомандующего ВСУ. На неофициальную информацию вынуждены были даже реагировать в Министерстве обороны и в канцелярии Президента Украины.
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Сам Валерий Залужный слухи не комментировал.
Вскоре Главнокомандующий выставил фото на своей личной странице в фейсбук, где он вместе с начальником Генштаба Шапталой находится на рабочем месте.
Подписи к фото Валерий Залужный не оставил.
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Источник:Фейсбук
Опубликовал: Игорь Семйон
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alex.belogubko (одесса)
30.01.2024 в 10:54
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