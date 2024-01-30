В ССО показали, как уничтожили вражескую БМП. Видео
Враг пытался поразить экипажи БпАК на Херсонщине
Командування Сил спеціальних операцій ЗС України
В Силах Специальных Операций показали, как уничтожили вражескую машину боевой пехоты, которая пытался поразить экипажи БпАК на Херсонщине.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Операторы одного из подразделений ССО во время ведения ночной разведки обнаружили на левом берегу Херсонщины российскую БМП, которая вышла на охоту на украинские экипажи БпАК.
По вражеской цели было оперативно нанесено огневое поражение ударными дронами. В результате БМП противника уничтожена дотла, а украинские пилоты продолжили свою работу по уничтожению оккупантов на левом берегу Днепра.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Сили Спеціальних Операцій
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Под тысячу свежеликвидированных. Генштаб ВСУ обновил потери России в войне с Украиной
- КАН-2023. Действующий чемпион Сенегал вылетел в серии пенальти от Кот-д’Ивуара
- На просмотр в Шахтер прибыл 18-летний форвард из Гамбии
- "Намного меньше 100 тысяч" Арахамия предлагал Зеленскому рассекретить потери Украины
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн