  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В ССО показали, как уничтожили вражескую БМП. Видео
В тренде

В ССО показали, как уничтожили вражескую БМП. Видео

Общие новости

Враг пытался поразить экипажи БпАК на Херсонщине

В ССО показали, как уничтожили вражескую БМП. Видео

Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Новина українською

В Силах Специальных Операций показали, как уничтожили вражескую машину боевой пехоты, которая пытался поразить экипажи БпАК на Херсонщине.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Операторы одного из подразделений ССО во время ведения ночной разведки обнаружили на левом берегу Херсонщины российскую БМП, которая вышла на охоту на украинские экипажи БпАК.

По вражеской цели было оперативно нанесено огневое поражение ударными дронами. В результате БМП противника уничтожена дотла, а украинские пилоты продолжили свою работу по уничтожению оккупантов на левом берегу Днепра.

По теме
yellow-arrow
Новичок Шахтера принес победу сборной Бразилии в матче отбора на Олимпиаду
yellow-arrow
Последствия дисквалификации за допинг: сборную ОКР (России) лишили олимпийского золота-2022
yellow-arrow
В Луганской области ВСУ сбили российский истребитель СУ-34
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сили Спеціальних Операцій
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости