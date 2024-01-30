В ССО показали, как уничтожили вражескую БМП. Видео

В Силах Специальных Операций показали, как уничтожили вражескую машину боевой пехоты, которая пытался поразить экипажи БпАК на Херсонщине.

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Операторы одного из подразделений ССО во время ведения ночной разведки обнаружили на левом берегу Херсонщины российскую БМП, которая вышла на охоту на украинские экипажи БпАК.

По вражеской цели было оперативно нанесено огневое поражение ударными дронами. В результате БМП противника уничтожена дотла, а украинские пилоты продолжили свою работу по уничтожению оккупантов на левом берегу Днепра.