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В Луганской области ВСУ сбили российский истребитель СУ-34

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Об этом сообщили в Генштабе

В Луганской области ВСУ сбили российский истребитель СУ-34

Ілюстраційне фото - Getty Images, рештки Су-34 біля Чернігова

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Вооруженные Силы Украины в понедельник, 29-го января, сбили в Луганской области российский истребитель Су-34. Информацию официально подтвердил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Отметим, что один сбитый самолет вошел в обновленную статистику Генштаба по потерям России в войне с Украиной, но деталей по сбитию не было.

Всего же за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 330 самолетов.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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