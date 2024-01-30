В Луганской области ВСУ сбили российский истребитель СУ-34
Об этом сообщили в Генштабе
Ілюстраційне фото - Getty Images, рештки Су-34 біля Чернігова
Вооруженные Силы Украины в понедельник, 29-го января, сбили в Луганской области российский истребитель Су-34. Информацию официально подтвердил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона.
Отметим, что один сбитый самолет вошел в обновленную статистику Генштаба по потерям России в войне с Украиной, но деталей по сбитию не было.
Всего же за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 330 самолетов.
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Источник:Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
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