В Луганской области ВСУ сбили российский истребитель СУ-34

Вооруженные Силы Украины в понедельник, 29-го января, сбили в Луганской области российский истребитель Су-34. Информацию официально подтвердил спикер Генштаба Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

Отметим, что один сбитый самолет вошел в обновленную статистику Генштаба по потерям России в войне с Украиной, но деталей по сбитию не было.

Всего же за время полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине уже более 330 самолетов.