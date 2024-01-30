Новичок Шахтера принес победу сборной Бразилии в матче отбора на Олимпиаду

Бразильский новичок "Шахтёра" Марлон Гомес помог своей национальной сборной (U-23) одержать волевую победу над Эквадором (2:1) в рамках 4-го тура отбора Южной Америки на Олимпийские игры-2024.

Свой гол Гомес забил при счете 0:1 в пользу соперника. На поле Марлон провел все 90 минут поединка.

Таким образом, олимпийская сборная Бразилии набрала 9 очков и вышла на единоличное первое место в группе A. К тому же, эта победа позволила ей досрочно квалифицироваться в финальный раунд отбора на Олимпиаду. Он состоится с 5 по 11 февраля, после чего 20-летний полузащитник войдёт в расположение "Шахтёра".

