MEGOGO назвал топ-10 спортивных событий года по просмотрам. Футбол разбавил один боксерский поединок
Большинство событий - с участием украинских спортсменов
Getty Images/Global Images Ukraine
Видеосервис MEGOGO, который является официальным транслятором в Украине многих спортивных событий (в частности, матчей сборной Украины, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций) представил рейтинг спортивных событий 2023-го года, опираясь на показатели просмотров.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
В топ-10 вошли сразу девять футбольных матчей. Большинство из них – с участием украинских команд (сборной Украины, "Шахтера"). Но есть также "нейтральные" матчи – это финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером", матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити", а также Эль-Класико из Ла Лиги "Барселона" - "Реал".
Единственное не футбольное событие в топе – это боксерский поединок Александра Усика против Даниэля Дюбуа.
- Квалификация Евро-2024. Украина - Италия
- Бокс. Александр Усик - Даниэль Дюбуа
- Лига чемпионов УЕФА. Финал. "Манчестер Сити" - "Интер"
- Лига чемпионов УЕФА. "Барселона" - "Шахтер"
- Лига чемпионов УЕФА. "Манчестер Сити" - "Реал"
- Лига чемпионов УЕФА. "Шахтер" - "Барселона"
- Квалификация Евро-2024. Италия - Украина
- Квалификация Евро-2024. Украина - Англия
- Ла Лига. "Барселона" - "Реал" Мадрид
- Лига чемпионов УЕФА. "Порту" - "Шахтер"
Коллаж - MEGOGO
Популярное сейчас
- Лунин снова станет резервистом? Стали известны сроки восстановления Куртуа
- В ответ на слухи. Залужный опубликовал фото с рабочего места с главой Генштаба
- Поражение Динамо, феерия Русина, не сухой матч Трубина, возвращение Гармаша. Главные новости за 29-е января
- ВСУ: Войска РФ, видимо, уже сожалеют, что зашли в Крахмальный. А подавали как "победу"
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО