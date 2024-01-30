MEGOGO назвал топ-10 спортивных событий года по просмотрам. Футбол разбавил один боксерский поединок

Видеосервис MEGOGO, который является официальным транслятором в Украине многих спортивных событий (в частности, матчей сборной Украины, Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций) представил рейтинг спортивных событий 2023-го года, опираясь на показатели просмотров.

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В топ-10 вошли сразу девять футбольных матчей. Большинство из них – с участием украинских команд (сборной Украины, "Шахтера"). Но есть также "нейтральные" матчи – это финал Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Интером", матч Лиги чемпионов между "Реалом" и "Манчестер Сити", а также Эль-Класико из Ла Лиги "Барселона" - "Реал".

Единственное не футбольное событие в топе – это боксерский поединок Александра Усика против Даниэля Дюбуа.

Топ-10 спортивных событий в Украине по просмотрам на MEGOGO:

Квалификация Евро-2024. Украина - Италия Бокс. Александр Усик - Даниэль Дюбуа Лига чемпионов УЕФА. Финал. "Манчестер Сити" - "Интер" Лига чемпионов УЕФА. "Барселона" - "Шахтер" Лига чемпионов УЕФА. "Манчестер Сити" - "Реал" Лига чемпионов УЕФА. "Шахтер" - "Барселона" Квалификация Евро-2024. Италия - Украина Квалификация Евро-2024. Украина - Англия Ла Лига. "Барселона" - "Реал" Мадрид Лига чемпионов УЕФА. "Порту" - "Шахтер"

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