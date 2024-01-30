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Венгрия готова разблокировать помощь Украине в 50 миллиардов евро. Но выдвигает одно условие

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Позиция официального Будапешта

Венгрия готова разблокировать помощь Украине в 50 миллиардов евро. Но выдвигает одно условие

Getty Images / Global Images Ukraine

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что Венгрия готова разблокировать для Украины финансовую помощь в размере 50-ти миллиардов евро. На прошлой неделе Будапешт направил в Брюссель компромиссный вариант соглашения, который заключается в ежегодном утверждении такой помощи.

В интервью французскому изданию Le Point Виктор Орбан сказал о том, что компромисс заключается в постоянных дискуссиях. Венгрия готова разблокировать помощь, если "вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет".

"К сожалению, эта позиция понимается или интерпретируется некоторыми странами как средство ежегодного шантажа ... Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже вето, а о восстановлении и сохранении единства Европейского Союза", - цитирует Виктора Орбана Европейская правда со ссылкой на Le Point.

Фактически это означает, что Венгрия каждый год будет иметь право перекрыть поток помощи для Украины.

Напомним, что вчера, 29-го января, в Ужгороде состоялась встреча министра МИД Венгрии Петера Сийярто с Андреем Ермаком и Дмитрием Кулебой. На брифинге политики сказали, что готовится встреча Зеленского с Орбаном.

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Источник:
Le Point
Опубликовал: Игорь Семйон
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