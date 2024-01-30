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Экспертная комиссия НОК Украины выбрала лучших спортсменов января

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Оба спортсмена записали в свой актив по награде на IV Юношеских Олимпийских играх

Экспертная комиссия НОК Украины выбрала лучших спортсменов января

Фото: НОК

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Биатлонистка Кристина Дмитренко и скелетонист Ярослав Лавренюк признаны лучшими спортсменами января.

Украинцы удачно начали соревнования на международной арене, в частности на IV Юношеских Олимпийских играх в корейском Канвондо.

Экспертная комиссия НОК Украины выбрала победителей:

"Лучшей спортсменкой января 2024 года" признана Кристина Дмитренко, которая завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону в спринтерской гонке на 7,5 км (г.Брезно-Осрбли, Словакия).

"Лучшим юным спортсменом января 2024 года" признан Ярослав Лавренюк - серебряный призер IV зимних Юношеских Олимпийских игр по скелетону (Канвондо, Республика Корея).

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Кристина Дмитренко
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Источник:
НОК України
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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