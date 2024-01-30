Экспертная комиссия НОК Украины выбрала лучших спортсменов января

Биатлонистка Кристина Дмитренко и скелетонист Ярослав Лавренюк признаны лучшими спортсменами января.

Украинцы удачно начали соревнования на международной арене, в частности на IV Юношеских Олимпийских играх в корейском Канвондо.

Экспертная комиссия НОК Украины выбрала победителей:

"Лучшей спортсменкой января 2024 года" признана Кристина Дмитренко, которая завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону в спринтерской гонке на 7,5 км (г.Брезно-Осрбли, Словакия).

"Лучшим юным спортсменом января 2024 года" признан Ярослав Лавренюк - серебряный призер IV зимних Юношеских Олимпийских игр по скелетону (Канвондо, Республика Корея).