Экспертная комиссия НОК Украины выбрала лучших спортсменов января
Оба спортсмена записали в свой актив по награде на IV Юношеских Олимпийских играх
Фото: НОК
Биатлонистка Кристина Дмитренко и скелетонист Ярослав Лавренюк признаны лучшими спортсменами января.
Украинцы удачно начали соревнования на международной арене, в частности на IV Юношеских Олимпийских играх в корейском Канвондо.
Экспертная комиссия НОК Украины выбрала победителей:
"Лучшей спортсменкой января 2024 года" признана Кристина Дмитренко, которая завоевала "бронзу" на чемпионате Европы по биатлону в спринтерской гонке на 7,5 км (г.Брезно-Осрбли, Словакия).
"Лучшим юным спортсменом января 2024 года" признан Ярослав Лавренюк - серебряный призер IV зимних Юношеских Олимпийских игр по скелетону (Канвондо, Республика Корея).
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