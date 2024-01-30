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Источник: На саммите первого февраля лидеры ЕС пообещают и в дальнейшем поддерживать Украину

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Уверят, что будут с Украиной

Источник: На саммите первого февраля лидеры ЕС пообещают и в дальнейшем поддерживать Украину

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Первого февраля состоится саммит стран Европейского Союза, одним из вопросов которого будет поддержка Украины.

Издание Reuters приводит цитату из официального коммюнике мероприятия. Там говорится о том, что "Европейский Совет также подтверждает настоятельную необходимость ускорить доставку боеприпасов и ракет".

Следует отметить, что главной темой саммита в Брюсселе будет попытка достичь согласия по пакету финансовой помощи Украине на сумму 50 миллиардов евро на четыре года, который заблокировала Венгрия на предыдущем саммите в декабре. Виктор Орбан уже подчеркнул, что готов к компромиссу, но выдвигает свои условия.

Также издание отмечает, что на повестке дня будет вопрос о дополнительных пяти миллиардах евро для "Европейского фонда мира", который используется для финансирования поставок оружия Киеву.

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Источник:
Reuters
Опубликовал: Игорь Семйон
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