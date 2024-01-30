Нулевая ничья во втором спарринге. Верес - ВиОн 0:0

Во втором матче зимнего тренировочного сбора в Турции "Верес" сыграл в ничью с аутсайдером высшего дивизиона чемпионата Словакии - ВиОном из Злате Моравце.

В противоположность стартовой игре турецкого сбора, в котором болельщики увидели пять мячей - сегодня Вересу противостоял максимально закрытый соперник. Матч получился насыщенным борьбой, но с обмаль голевых моментов.

В первом тайме всего несколько раз в игру вступал Евгений Паст. У противоположных ворот Владислав Шарай подал с угла поля, а Николай Гайдучик направлял мяч в ближний угол – неудачно. Потом уже ВиОн спасал вратарь. Контратака ровенчан завершилась передачей от Андрея Кухарука, скидкой от Николая Гайдучика и ударом Станислава Шарая под перекладину.

После перерыва неудачно пробивал Марко Мрвальевич. В конце игры больше атаковали словацкие футболисты, но отличиться тоже не сумели.

3 февраля "Верес" сыграет с чешским Яблонцом.

ВиОн - Верес - 0:0

Контрольный матч. 30 января 2024 года, Турция

"Верес"( 1 тайм): Паст - Шевченко, Жулио Сезар, Кучеренко, Балан, Кухарук, Яго, В.Шарай, С.Шарай, Дахновский, Гайдучик.

"Верес" (2 тайм): Коркодим – Смеян, Вовченко, Мельник, Баран, Курко, Кучеров, Ковалюк, Свитюха, Годя, Мрвальевич.