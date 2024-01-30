Орбан назвал условие, при котором Венгрия согласится разблокировать €50 млрд для Украины

Венгерский премьер Виктор Орбан подтвердил, что в минувшую субботу Будапешт направил в Брюссель компромиссный вариант соглашения по разблокированию финансирования ЕС для Украины в объеме €50 евро, который заключается в том, чтобы помощь утверждать ежегодно.

Об этом Орбан в интервью французскому изданию Le Point, которое обнародовала пресс-служба венгерского премьера, передает "Европейская правда".

По словам Орбана, компромисс заключается в том, что финансирование Украине будет выделяться при условии, "если вы гарантируете, что каждый год мы будем решать, будем ли продолжать присылать эти деньги или нет". То есть по сути это означает возможность для Венгрии ежегодно блокировать помощь.

Орбан отметил, что это ежегодное утверждение также должно происходить единогласно всеми членами ЕС.

"К сожалению, эта позиция понимается или интерпретируется некоторыми странами как средство ежегодного шантажа ... Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже вето, а о восстановлении и сохранении единства Европейского Союза", - сказал Орбан.