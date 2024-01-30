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Валерий Плеханов: Пересмотрели предыдущие игры, проанализировали, разобрали наши ошибки

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Наставник БК Запорожье рассказал о предстоящих матчах

Валерий Плеханов: Пересмотрели предыдущие игры, проанализировали, разобрали наши ошибки

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Главный тренер БК Запорожье Валерий Плеханов в интервью клубной пресс-службе рассказал о подготовке к матчам против Кривбасса и Днепра.

Напомним, что встречи состоятся 31 января и 1 февраля соответственно.

"Готовимся в стандартном режиме. Опять нас ждут матчи с Кривбассом и Днепром. Пересмотрели предыдущие игры, проанализировали, разобрали наши ошибки. Готовимся к "зоне" Кривбасса и быстрой игре Днепра.

Сделали МРТ Андрею Хохонику. Ему на восстановление понадобится минимум 3 недели. По заключению врача, сейчас ему нужен покой и процедуры и только после этого он сможет тренироваться. Еще несколько игроков перенесли ОРВИ, тем не менее, готовимся и настраиваемся на тяжелые противостояния", — отметил Валерий Плеханов.

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Валерий Плеханов
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Источник:
ФБУ
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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