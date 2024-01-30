Спарринг-партнер Усика: Я думаю, что Александр победит Фьюри в поздних раундах

Даррен Шили, спарринг-партнер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика, уверен в победе украинского боксера над обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри.

"Я думаю, что у нас, более высоких бойцов, есть преимущество в плане количества ударов и темпа, и это здорово. Но нам также требуется чуть больше времени, чтобы донести удар, потому что у нас такой большой размах рук. Необходимо следить за темпом и количеством ударом, менять ритм и этажи, используя разные удары и углы. Впрочем, с Александром Усиком и любым другим более низким бойцом это может быть сложно, если у него действительно хороший темп.

Возможно, Фьюри хорошо покажет себя, оставаясь на дистанции, но Усику понадобится несколько раундов, чтобы просчитать его как мастер, которым он и является, после чего Александр возьмет верх. Я думаю, что он победит либо в поздних раундах, либо единогласным решением судей. Он лучший в боксе, абсолютный чемпион в первом тяжелом весе. А менее чем через месяц он станет абсолютным чемпионом в хэвивейте", — сказал Шили.

Напомним, что бой Усика и Фьюри состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).