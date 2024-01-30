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В УАФ прошло первое заседание новосозданной Ассамблеи регионов

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В УАФ прошло первое заседание новосозданной Ассамблеи регионов

uaf.ua

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30 января в Доме футбола прошло первое заседание новосозданной Ассамблеи регионов УАФ, о необходимости которой заявлял лично президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

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В заседании рабочей группы приняли участие президент УАФ Андрей Шевченко, первый вице-президент Павел Бойчук, вице-президент Александр Шевченко, генеральный секретарь Игорь Грищенко и представители региональных ассоциаций.

В ходе обсуждения участники встречи внесли свои предложения по функционированию ассамблеи, выслушали мнения представителей регионов о модели управления и избрали рабочую группу для создания положения об этом новом рабочем органе УАФ.

Положение будет разослано всем участникам для утверждения, после чего будет рассмотрено Исполкомом УАФ. Затем пройдет первое заседание нового органа уже согласно утвержденному положению, на котором будет избрано руководство и начнется непосредственная деятельность Ассамблеи регионов.

"Ассамблея регионов должна стать платформой для коммуникации областных ассоциаций и УАФ и будет готовить для дальнейшего утверждения исполкомом предложения по вопросам, касающимся развития футбола в регионах", - отметил Шевченко.

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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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