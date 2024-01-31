Враг атаковал Украину, запустив 20 Шахедов и 3 Искандера-М. Известно, сколько целей сбила ПВО

В ночь на 31 января 2024 года противник атаковал 20-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск, Курск - рф., Чауда и тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Крыма и Воронежской обл.

Силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

В результате попадания в Баштанском районе Николаевской области, повреждены склады сельскохозяйственного предприятия и здание магазина. Продолжается ликвидация пожара.

"Гражданский охранник торгового павильона получил ранения, он госпитализирован в реанимацию", - говорится в сообщении.