ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 31.01.24.

За вторник, 30 января, было ликвидировано еще 1090 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 385230 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 155 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков, 32 ББМ и 51 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: