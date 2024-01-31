ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 155 единиц техники
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 31.01.24.
За вторник, 30 января, было ликвидировано еще 1090 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 385230 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 155 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков, 32 ББМ и 51 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6310 (+10) ед,
- боевых бронированных машин - 11757 (+32) ед,
- артиллерийских систем - 9195 (+51) ед,
- РСЗО - 974 (+2) ед,
- средства ПВО - 663 (0) ед,
- самолетов - 332 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7100 (+16) ед,
- крылатые ракеты - 1846 (0) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40) ед,
- специальная техника - 1452 (+4) ед.
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Источник:https://t.me/GeneralStaffZSU
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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