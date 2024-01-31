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ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 155 единиц техники

ВСУ уничтожили более 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ВСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 31.01.24.

За вторник, 30 января, было ликвидировано еще 1090 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 385230 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 155 единиц техники и вооружения. В частности, 10 танков, 32 ББМ и 51 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6310 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин - 11757 (+32) ед,
  • артиллерийских систем - 9195 (+51) ед,
  • РСЗО - 974 (+2) ед,
  • средства ПВО - 663 (0) ед,
  • самолетов - 332 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7100 (+16) ед,
  • крылатые ракеты - 1846 (0) ед,
  • корабли/катера - 23 (0) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12231 (+40) ед,
  • специальная техника - 1452 (+4) ед.
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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