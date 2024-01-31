Сырский, вслед за Будановым, отказался заменить Залужного на должности главкома ВСУ, - Financial Times

Командующий Сухопутных войск ВСУ Сырский, вслед за главой ГУР Будановым, отказался заменить Залужного на должности главкома ВСУ, сообщает Financial Times.

Залужный, в свою очередь, отказался занять должность секретаря СНБО. По данным источника, из-за отказа двух основных кандидатов, а также давления со стороны западных союзников Зеленский отменил решение уволить Залужного.

Источник также подтверждает уже имеющуюся информацию - что Зеленский встретился с Залужным и попросил его уйти в отставку.