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Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге, - Источник

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Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ

Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге, - Источник

wikipedia.org

Новина українською

Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.

Хотя по цели "работала" хваленая российская ПВО, дрон все же смог нанести ущерб врагу.

Россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 - это самая мощная система ПВО, которая есть в арсенале врага. Однако сбивание не оказалось эффективным - дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.

"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", - пояснил источник.

По информации издания, за операцией стоит ГУР МО.

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Источник:
rbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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