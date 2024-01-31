Дрон ГУР атаковал нефтеперерабатывающий завод в Санкт-Петербурге, - Источник
Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ
wikipedia.org
Этой ночью украинский дрон упал на территории Невского НПЗ в российском Санкт-Петербурге. За этой операцией стоит Главное управление разведки Минобороны.
Хотя по цели "работала" хваленая российская ПВО, дрон все же смог нанести ущерб врагу.
Россияне пытались сбить украинский БПЛА из комплекса С-400 - это самая мощная система ПВО, которая есть в арсенале врага. Однако сбивание не оказалось эффективным - дрон все равно упал на территории Невского НПЗ.
"Показательно именно то, что для поражения наших дронов они использовали именно С-400. Очень интересно, как работает это российское ПВО, поскольку после якобы сбития дрона он все равно упал на территорию нашей цели", - пояснил источник.
По информации издания, за операцией стоит ГУР МО.
БПЛА атаковал нефтеперерабатывающий завод «Невский мазут» в Санкт-Петербурге. Согласно данным источника «РБК-Украина», удар нанесла украинская разведка.— Скат media (@mediaskat) January 31, 2024
Как сообщает «Фонтанка», дрон упал на территории завода. Три пустых цистерны загорелись, их «быстро потушили». Также… pic.twitter.com/la8iH1WaUZ
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