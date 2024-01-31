Василий Ломаченко узнал дату поединка за пояс IBF
Поединок состоится 12 мая
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy / Автор невідомий
Украинец Василий Ломаченко узнал дату своего следующего боя. Он встретится с австралийцем Джорджом Камбососом за вакантный пояс IBF в легком весе.
Встреча Ломаченко и Камбососа состоится в воскресенье, 12 мая. Местом проведения поединка станет австралийский Перт.
Напомним, что пояс IBF стал вакантным после того, как его освободил Девин Гейни, который перешел в первый полусредний вес.
"Счастлив возможности снова боксировать за титул чемпиона мира. Джордж Камбосос хороший боец, и я знаю, что должен хорошо подготовиться, чтобы одержать победу. Бой в Австралии станет новым опытом. С нетерпением жду, что устрою жителям Перта замечательный поединок", - сказал Ломаченко.
"Очень мотивирован и хочу встретиться с легендарным Василием Ломаченко. Я буду боксировать за титул чемпиона мира и проведу мегабой в Австралии. Это будет битва между двумя современными воинами. Стремился к этому бою всегда, и скоро он станет реальностью. Он значит для меня все. Речь идет об укреплении бессмертного боксерского наследия, которое хочу оставить. Я буду готов, и единственное, о чем думаю, — победа", — добавил Камбосос на пресс-конференции.
???????????????????????????????? ???????? ???????????? ????????????????.— Top Rank Boxing (@trboxing) January 31, 2024
A special Lightweight world title clash is headed to Perth - live on @ESPN ????????⚔️#LomaKambosos | #WAtheDreamState pic.twitter.com/p2F7Uw4S9C
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