Василий Ломаченко узнал дату поединка за пояс IBF

Украинец Василий Ломаченко узнал дату своего следующего боя. Он встретится с австралийцем Джорджом Камбососом за вакантный пояс IBF в легком весе.

Встреча Ломаченко и Камбососа состоится в воскресенье, 12 мая. Местом проведения поединка станет австралийский Перт.

Напомним, что пояс IBF стал вакантным после того, как его освободил Девин Гейни, который перешел в первый полусредний вес.

"Счастлив возможности снова боксировать за титул чемпиона мира. Джордж Камбосос хороший боец, и я знаю, что должен хорошо подготовиться, чтобы одержать победу. Бой в Австралии станет новым опытом. С нетерпением жду, что устрою жителям Перта замечательный поединок", - сказал Ломаченко.

"Очень мотивирован и хочу встретиться с легендарным Василием Ломаченко. Я буду боксировать за титул чемпиона мира и проведу мегабой в Австралии. Это будет битва между двумя современными воинами. Стремился к этому бою всегда, и скоро он станет реальностью. Он значит для меня все. Речь идет об укреплении бессмертного боксерского наследия, которое хочу оставить. Я буду готов, и единственное, о чем думаю, — победа", — добавил Камбосос на пресс-конференции.

