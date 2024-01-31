В Украину приехала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд прибыла с рабочим визитом в Киев. Это ее второй визит в Украину с начала полномасштабного российского вторжения.

Об этом сообщает посол США в Украине Бриджит Бринк в соцсети Х.

"Поздравляю с возвращением в Украину заместителя госсекретаря США Викторию Нуланд. Сегодня мы встретимся с высшим руководством страны, ветеранами и гражданским обществом, чтобы подчеркнуть нашу общую преданность победе над российской агрессией в Украине", - написала Бринк.

Отметим, в прошлый раз Нуланд приезжала в Киев в начале декабря 2022 года. Тогда она два дня находилась в Украине и встретилась с президентом Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем, главой ОП Андреем Ермаком, многими другими министрами, топ-чиновниками и нардепами, представителями гражданского общества, а также частным бизнесом, который разрабатывает высокотехнологичные решения для украинской армии.

Визит Нуланд в Украину происходит в то время, как американский Конгресс уже несколько месяцев не может одобрить запрос Байдена на дополнительное финансирование помощи Украине. Сейчас Пентагон не имеет средств на новые пакеты военной помощи, а последний был объявлен в конце прошлого года.

Проблема заключается в том, что Республиканская партия, которая имеет большинство в нижней палате Конгресса, требует от администрации Байдена жестких мер по защите американской границы с Мексикой от нелегальных мигрантов из стран Южной Америки. В обмен на это республиканцы готовы поддержать выделение средств для Украины. Сейчас между Белым домом и Конгрессом идут переговоры.