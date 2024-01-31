  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Минобороны Нидерландов уверены, что Украина получит F-16 в этом году
В тренде

В Минобороны Нидерландов уверены, что Украина получит F-16 в этом году

Общие новости
Обновлено

Точного срока поставки нет

В Минобороны Нидерландов уверены, что Украина получит F-16 в этом году

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Нидерландах уверены, что смогут передать Украине истребители F-16 в этом году. Но точного срока поставки нет.

Об этом сообщает министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Соответствующее заявление она сделала по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского союза, которая проходит в Брюсселе сегодня, 31 января.

"Мы действительно упорно работаем над этим. Над этим также упорно работают украинцы. Это произойдет в этом году. Я уверена в этом", - сказала министр, комментируя сроки передачи F-16 Украине.

При этом она не стала уточнять, когда именно будут переданы истребители.

"Я не могу назвать конкретное время и дату прямо сейчас", - добавила Оллонгрен.

Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.

Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и начала тренировки на истребителях F-16 в Дании.

По теме
yellow-arrow
Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена
yellow-arrow
Назван состав сборной Украины по плаванию на ЧМ-2024
yellow-arrow
Вертолеты, БТРы и ракеты: Что в новом пакете помощи от Германии
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
rbc
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости