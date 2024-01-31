В Минобороны Нидерландов уверены, что Украина получит F-16 в этом году
Точного срока поставки нет
Getty Images / Global Images Ukraine
В Нидерландах уверены, что смогут передать Украине истребители F-16 в этом году. Но точного срока поставки нет.
Об этом сообщает министр обороны Нидерландов Кайси Оллонгрен.
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Соответствующее заявление она сделала по прибытии на неформальную встречу министров обороны стран Европейского союза, которая проходит в Брюсселе сегодня, 31 января.
"Мы действительно упорно работаем над этим. Над этим также упорно работают украинцы. Это произойдет в этом году. Я уверена в этом", - сказала министр, комментируя сроки передачи F-16 Украине.
При этом она не стала уточнять, когда именно будут переданы истребители.
"Я не могу назвать конкретное время и дату прямо сейчас", - добавила Оллонгрен.
Ранее союзники Украины заявили о создании авиационной коалиции для передачи нашему государству современных истребителей F-16. Коалицию возглавили Нидерланды и Дания.
Недавно официально стало известно, что первая группа украинских пилотов завершила базовую программу обучения в Британии и начала тренировки на истребителях F-16 в Дании.
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