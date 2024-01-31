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Вертолеты, БТРы и ракеты: Что в новом пакете помощи от Германии

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи

Вертолеты, БТРы и ракеты: Что в новом пакете помощи от Германии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры. Об этом сообщает правительство Германии.

В новый военный пакет вошли:

  • 24 бронетранспортера;
  • 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
  • ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;
  • 1 мостоукладчик BIBER с запчастями;
  • 3 танка для разминирования WISENT 1;
  • 4 спецустройства на танки для разминирования;
  • более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
  • система против морских мин;
  • система видеонаблюдения Satcom;
  • 4 автомобиля для пограничной службы;
  • 450 цепей противоскольжения;
  • 194 тысячи индивидуальных сухпайков.

Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями. Но в Берлине добавляют, что из соображений безопасности правительство воздерживается относительно деталей о транспортировке и сроках передачи этой техники.

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Добавим, что на последнем заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине шести вертолетов Sea King.

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Источник:
bundesregierung
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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