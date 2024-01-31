Вертолеты, БТРы и ракеты: Что в новом пакете помощи от Германии
Германия передала Украине новый пакет военной помощи
Getty Images / Global Images Ukraine
Германия передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошли ракеты для ПВО, вездеходы и бронетранспортеры. Об этом сообщает правительство Германии.
В новый военный пакет вошли:
- 24 бронетранспортера;
- 4 гусеничных вездехода Bandvagn 206;
- ракеты для системы ПВО IRIS-T SLS;
- 1 мостоукладчик BIBER с запчастями;
- 3 танка для разминирования WISENT 1;
- 4 спецустройства на танки для разминирования;
- более тысячи артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм;
- система против морских мин;
- система видеонаблюдения Satcom;
- 4 автомобиля для пограничной службы;
- 450 цепей противоскольжения;
- 194 тысячи индивидуальных сухпайков.
Также в правительстве Германии отметили, что новый пакет помощи содержит шесть многоцелевых вертолетов Sea King Mk41 с запчастями. Но в Берлине добавляют, что из соображений безопасности правительство воздерживается относительно деталей о транспортировке и сроках передачи этой техники.
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Добавим, что на последнем заседании в формате "Рамштайн" министр обороны Германии Борис Писториус объявил о предоставлении Украине шести вертолетов Sea King.
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