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Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена

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Сегодня состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией

Состоялся очередной обмен пленными. В Украину вернулись 207 украинцев из российского плена

t.me/V_Zelenskiy_official

Новина українською

Сегодня, 31 января, между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 207 украинцев.

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский.

"Наши - дома. 207 ребят. Возвращаем несмотря на все. Помним о каждом и каждой в плену. Воины и гражданские. Должны вернуть всех. Работаем над этим", - написал президента.

Как рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, среди вернувшихся домой украинцев - воины Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Госпогранслужбы, а также Национальной полиции - рядовые, сержанты и офицеры. Среди воинов есть и защитники Мариуполя, которые были на "Азовстали", острова Змеиный, а также те, кто воевал на ряде направлений.

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По словам уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца, сегодня состоялся 50-й обмен пленными между Украиной и Россией.

"Ребят, которые уже сегодня за долгое время услышали голоса своих родных, переполняли эмоции. Не менее эмоционально на звонки реагировали и семьи, которые ждут своих отцов, сыновей, братьев", - отметил Лубинец и добавил, что дальше воинов ожидает отдых и реабилитация.

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Источник:
Zelenskiy
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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