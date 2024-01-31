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Тайсон Фьюри: Усик никогда не был сопоставим со мной

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Британец высказался о будущем сопернике

Тайсон Фьюри: Усик никогда не был сопоставим со мной

Фото: The Guardian

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпион WBC в супертяжёлом весе британец Тайсон Фьюри дал комментарий по поводу обладателя титулов WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, поединок с которым состоится 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Для меня он никогда не был тем, кого можно сопоставить со мной. Всегда были я, Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа, а потом он победил Джошуа и занял его место. И вот мы здесь.

Пояса — это одно, но теперь нам с ним нужно драться. Мы долго готовились, и теперь мы увидим, кто из нас с Александром лучше. Запомните это. Он — Александр, а я — Великий, так что посмотрим", — приводит слова Фьюри BoxingScene.

Отметим, что Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе. Александр Усик, в свою очередь, владеет титулами по версиям WBA, IBF и WBO.

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