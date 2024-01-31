В Крыму пишут о взрывах в Севастополе и возле Сак

Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы сегодня днем, 31 января. Их было слышно в районе городов Севастополь и Саки.

Об этом пишет "Суспільне Крим".

По словам жителя Севастополя, в городе было слышно несколько взрывов.

"Также в Евпаторийском районе возле города Саки слышен взрыв", - говорится в сообщении.

Между тем в Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали видео, на котором, предварительно, показана ракета, летящая в сторону города Севастополь.

Перед этим представители оккупационной "администрации" в Крыму объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Кроме того, перекрывался проезд по Крымскому мосту. Местные гауляйтеры в сети объявляли о "режиме маскировки" этого объекта.