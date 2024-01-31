В Крыму пишут о взрывах в Севастополе и возле Сак
Во временно оккупированном Крыму 31 января раздались взрывы
фото из соцсетей
Во временно оккупированном Крыму раздались взрывы сегодня днем, 31 января. Их было слышно в районе городов Севастополь и Саки.
Об этом пишет "Суспільне Крим".
По словам жителя Севастополя, в городе было слышно несколько взрывов.
"Также в Евпаторийском районе возле города Саки слышен взрыв", - говорится в сообщении.
Между тем в Telegram-канале "Крымский ветер" опубликовали видео, на котором, предварительно, показана ракета, летящая в сторону города Севастополь.
Перед этим представители оккупационной "администрации" в Крыму объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. Кроме того, перекрывался проезд по Крымскому мосту. Местные гауляйтеры в сети объявляли о "режиме маскировки" этого объекта.
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