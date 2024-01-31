Даяна Ястремская: После Австралии не могу адаптироваться
Украинка высказалась, как проходит адаптация
Фото: Eurosport
Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями после победы в первом круге турнира WTA 500 в Линце.
Напомним, она обыграла россиянку Эрику Андрееву со счетом 7-6(4), 3-6, 6-2.
"Каждый день, с тех пор как я приехала сюда, около 3-4 часов дня я чувствовала, что очень хочу спать. У меня до сих пор идет адаптация после Австралии.
Первый сет прошел довольно хорошо. Во втором сете я почувствовала такую сильную усталость, как будто уже легла в постель. В третьем сете – не знаю... просто отпустила ситуацию. Все должно было случиться так, как должно было случиться. Я очень рада, что смогла справиться с некоторыми мелочами.
Я чувствую себя очень хорошо. Тело уже восстановилось после девяти предыдущих матчей. Чувствую, что идет период адаптации, как будто хочу спать. Уверена, завтра будет намного лучше", – сказала Ястремская.
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