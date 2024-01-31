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Даяна Ястремская: После Австралии не могу адаптироваться

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Украинка высказалась, как проходит адаптация

Даяна Ястремская: После Австралии не могу адаптироваться

Фото: Eurosport

Новина українською

Украинская теннисистка Даяна Ястремская поделилась эмоциями после победы в первом круге турнира WTA 500 в Линце.

Напомним, она обыграла россиянку Эрику Андрееву со счетом 7-6(4), 3-6, 6-2.

"Каждый день, с тех пор как я приехала сюда, около 3-4 часов дня я чувствовала, что очень хочу спать. У меня до сих пор идет адаптация после Австралии.

Первый сет прошел довольно хорошо. Во втором сете я почувствовала такую сильную усталость, как будто уже легла в постель. В третьем сете – не знаю... просто отпустила ситуацию. Все должно было случиться так, как должно было случиться. Я очень рада, что смогла справиться с некоторыми мелочами.

Я чувствую себя очень хорошо. Тело уже восстановилось после девяти предыдущих матчей. Чувствую, что идет период адаптации, как будто хочу спать. Уверена, завтра будет намного лучше", – сказала Ястремская.

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Даяна Ястремская обыграла россиянку в стартовом матче турнирна в Линце
Даяна Ястремская
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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