Шевченко - о президентстве в УАФ: Я не хочу иметь никакого отношения к политике - это футбольное дело
Андрей Николаевич заявил, что в УАФ будет заниматься футболом
Фото Павла Кубанова - УАФ
Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко заявил, что он не считает свой новый пост политическим.
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– Вы говорили, что больше не пойдете в политику, что это была ошибка. Однако нынешнюю вашу роль можно рассматривать как политическую.
– Я не хочу иметь никакого отношения к политике. Это футбольное дело. Я пришел сюда, чтобы сделать все, что могу. Я хочу помочь. Это очень важный для меня момент, который меня мотивирует и двигает вперед.
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