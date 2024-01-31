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Голливуд отдыхает. Опубликован огненный трейлер к бою Усика и Фьюри

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Боксеры проведут бой 17 февраля

Голливуд отдыхает. Опубликован огненный трейлер к бою Усика и Фьюри

фото из свободных источников

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

31 января был опубликован официальный трейлер поединка между Усиком и Фьюри.

В ролике боксеры оказались в Диком Западе, где украинец прибыл в городок и вызвал на дуэль британца.

Напомним, что бой между обладателем поясов WBA, WBO, IBF i IBO Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри пройдет в столице Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года, где определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

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