Голливуд отдыхает. Опубликован огненный трейлер к бою Усика и Фьюри

31 января был опубликован официальный трейлер поединка между Усиком и Фьюри.

В ролике боксеры оказались в Диком Западе, где украинец прибыл в городок и вызвал на дуэль британца.

Напомним, что бой между обладателем поясов WBA, WBO, IBF i IBO Александром Усиком и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри пройдет в столице Саудовской Аравии 17 февраля 2024 года, где определится абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе.

Tyson Fury vs Oleksandr Usyk.



Ring of Fire official trailer.#FuryUsyk

