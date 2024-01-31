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Шевченко: Во время полномасштабной войны было много предложений по тренерской работе, но я их не рассматривал

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Андрей Николаевич знал, что может быть нужен в Украине

Шевченко: Во время полномасштабной войны было много предложений по тренерской работе, но я их не рассматривал

president.gov.ua

Новина українською

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко рассказал о планах по возможному возобновлению тренерской карьеры.

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– Во время полномасштабной войны было много предложений. Но для меня не было другого решения, я не рассматривал их, потому что знал, что я могу быть нужен. Для меня очень важно, потому что у меня семья здесь, я вырос в Украине. Украина для меня очень многое значит.

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Сейчас это совсем другая работа для меня. Я хочу сконцентрироваться только на работе президента УАФ, потому что это очень ответственная работа.

– После этого реально будет вернуться?

– Я даже не рассматриваю это, сейчас у меня есть работа, я должен ее делать. Я только начал. Это второй день, а ты меня уже спрашиваешь за тренерское будущее.

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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Михаил Черныш
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