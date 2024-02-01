ВСУ уничтожили 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 146 единиц техники
Роман Чоп
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 01.02.24.
За среду, 31 января, было ликвидировано еще 1000 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 386230 человек.
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Также за минувшие сутки было уничтожено 146 единиц техники и вооружения. В частности, 12 танков, 16 ББМ и 33 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6322 (+12) ед,
- боевых бронированных машин - 11773 (+16) ед,
- артиллерийских систем - 9228 (+33) ед,
- РСЗО - 976 (+2) ед,
- средства ПВО - 663 (0) ед,
- самолетов - 332 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7136 (+36) ед,
- крылатые ракеты - 1847 (+1) ед,
- корабли/катера - 23 (0) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12267 (+36) ед,
- специальная техника - 1462 (+10) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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