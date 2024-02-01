ВСУ уничтожили 1000 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 01.02.24.

За среду, 31 января, было ликвидировано еще 1000 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 386230 человек.

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Также за минувшие сутки было уничтожено 146 единиц техники и вооружения. В частности, 12 танков, 16 ББМ и 33 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике: