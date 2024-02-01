Глава Пентагона и министр обороны Британии обсудили варианты поддержки Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин и министр обороны Великобритании Грант Шаппс во время встречи обсудили совместную дальнейшую помощь Украине. Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

"Я с нетерпением жду обсуждения способов, которыми мы можем продолжать укреплять способность Украины защищать свою суверенную территорию", - заявил министр обороны США.

По словам Остина, Соединенные Штаты и Великобритания продолжают "стоять на равных вместе с Украиной", демонстрируя поддержку в отражении полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Остин также заявил, что альянс США и Великобритании остается очень важным, поскольку обе страны активно работают вместе над решением кризиса в Израиле и секторе Газа и нападениями хуситов на гражданские суда в Красном море.

Глава Пентагона также отметил, что отношения США и Великобритании сильны, как никогда.

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Напомним, 30 января Politico сообщало о том, что украинские военные могут получить бомбы GLSDB. Их можно применять с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS. Дальность огня - 150 километров. При этом в министерстве обороны США подтвердили намерения относительно таких поставок, но не назвали точных сроков передачи.

Вчера, 31 января, заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заявила, что американские бомбы GLSDB уже направляются на фронт для использования украинскими военными. Это происходит в рамках помощи от США. Также Нуланд отметила, что США продолжают передавать Украине помощь в сфере безопасности.