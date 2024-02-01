Усик: У меня есть преимущество над Фьюри, о котором он не знает

Действующий чемпион мира в супертяжелом весе по трем версиям Александр Усик поделился ожиданиями от боя с обладателем пояса WBC Тайсоном Фьюри.

"Мне очень нравится пояс Ring, он хорошо выглядит, и это что-то для меня значит, потому что нелегко получить этот пояс и этот рейтинг. И нет никаких санкционных сборов (смеется). Я дерусь за наследие. Не за деньги. В тяжелом весе не было такого боя с 1999 года (когда Эвандер Холифилд дрался с Ленноксом Льюисом), и для меня очень важно защитить чемпионский титул. Я знаю историю. Выигрыш этого пояса был самым большим моментом в моей карьере.

Но я действительно не думаю о Тайсоне Фьюри. Я не смотрю на то, как он ведет себя и что делает. Большинство его оппонентов повелись на это. Я не купился на это. Я сосредотачиваюсь на том, какой я есть, и как я готовлюсь к тому, чтобы выйти на ринг. Мы с тренером смотрели его бои. Мы готовимся ко всему. Мы должны следить за тем, что он делает. Меня не волнует, что Фьюри думает обо мне. Он может недооценивать. Он может переоценить меня. Мне все равно. У меня есть свои планы на него. У меня есть преимущество перед ним, о котором он не знает", - заявил Усик.

Поединок Усика с Фьюри состоится 17 февраля в Саудовской Аравии.