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Зеленский в ближайшие дни подпишет указ об отставке Залужного с должности главкома ВСУ - CNN

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На должность главкома рассматривают Буданова и Сырского

Зеленский в ближайшие дни подпишет указ об отставке Залужного с должности главкома ВСУ - CNN

Фото из свободных источников

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский собирается до конца недели подписать указ об отставке главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, утверждает телеканал CNN, ссылаясь на источники.

По данным CNN, 29 января Зеленский встретился с Залужным и объявил, что собирается отправить его в отставку. Президент предложил главкому другую должность, но он отказался, заявил источник.

По его словам, Зеленский сказал, что отказ Залужного не отменяет его отставки с должности главнокомандующего. Об этой встрече ранее также сообщили другие западные СМИ, в частности The Washington Post и Financial Times.

Телеканал не уточняет, о какой должности шла речь. Украинское издание "Зеркало недели" сообщало, что Залужному предложили стать помощником или советником. The Economist утверждал, что Залужному предложили должность секретаря Совета национальной безопасности Украины.

Как отмечает CNN, 29 января Зеленский на небольшом совещании рассказал некоторым чиновникам, в том числе министру обороны Рустему Умерову, что "принял решение уволить главнокомандующего Вооруженными силами".

Один из источников телеканала сообщил, что на должность главкома, в частности, рассматривают главу украинской военной разведки Кирилла Буданова и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского. О том, что власти Украины рассматривают их кандидатуры на должность главнокомандующего ВСУ, сообщали и другие мировые СМИ.

Буданов в интервью CNN сказал, что не собирается становиться главкомом. "Мы находимся в состоянии войны, и все стороны используют все доступные средства, включая информационную войну", - добавил Буданов. Офис Сырского не ответил журналистам CNN.

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Источник:
cnn
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
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Romanik2806 (Киев)
01.02.2024 в 12:47
Да не робіть з Залужного ікону. Без снарядів і літаків, кого не постав не буде кращим. Що там наш контрнаступ ? Сдувся. Всі експерти казали, що контра наступ без допомоги повітря - це пшик. Що ми маємо на сьогодні? Ті території які відвоювали літом, повільно але сдаєм. А люди, то за них полишили життя. Так, що хто б не був краще не стане. Одна людина не вирішить всю ситуацію на фронті.
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Комментарии 4
Romanik2806 (Киев)
01.02.2024 в 12:47
Да не робіть з Залужного ікону. Без снарядів і літаків, кого не постав не буде кращим. Що там наш контрнаступ ? Сдувся. Всі експерти казали, що контра наступ без допомоги повітря - це пшик. Що ми маємо на сьогодні? Ті території які відвоювали літом, повільно але сдаєм. А люди, то за них полишили життя. Так, що хто б не був краще не стане. Одна людина не вирішить всю ситуацію на фронті.
Ответить
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aleks68
01.02.2024 в 13:30
вот бы тебя на его место. ты бы показал как надо -наполеон ...... лижи зе-...... и не тявкай
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
01.02.2024 в 12:30
зеленский захотел Майдан? Так ведь и бежать то ему некуда.
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mafan (Рівне)
01.02.2024 в 12:46
В Дубаї є багато хмарочосів... А так, то треба чекати грози - блискає уже давно між Залужним і Зеленським. Недопрезидент ніколи не поважав військових. Ніколи. А зараз йому, бачиш но, не сподобався контрнаступ. А мені, наприклад, не подобаються ЗМІ "на кшталт" СNN та їхня інформаційна невитримка, тобто відсутність гієни.
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