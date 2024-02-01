Единогласно. ЕС согласовал пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро
За – лидеры всех 27-и стран-членов
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Европейский Союз на саммите, который проходит в Брюсселе, одобрил предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере пятидесяти миллиардов евро. Об этом написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.
"У нас есть соглашение.
Все 27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете поддержки Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.
ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - написал политик.
We have a deal. #Unity— Charles Michel (@CharlesMichel) February 1, 2024
All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.
This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.
EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…
Отметим, что ранее этот пакет помощи блокировался Венгрией во главе с Виктором Орбаном. Позже стало известно о том, что Будапешт готов разблокировать финансовую помощь Украине, но выдвигает свои условия.
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Предполагается, что соглашение рассчитано на четыре года.
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