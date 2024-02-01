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Единогласно. ЕС согласовал пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро

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За – лидеры всех 27-и стран-членов

Единогласно. ЕС согласовал пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро

фото из свободных источников

Новина українською

Европейский Союз на саммите, который проходит в Брюсселе, одобрил предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере пятидесяти миллиардов евро. Об этом написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

"У нас есть соглашение.

Все 27 лидеров договорились о дополнительном €50-миллиардном пакете поддержки Украины в рамках бюджета ЕС. Это обеспечивает устойчивое, долгосрочное и предсказуемое финансирование для Украины.

ЕС берет на себя лидерство и ответственность в поддержке Украины; мы знаем, что поставлено на карту", - написал политик.

Отметим, что ранее этот пакет помощи блокировался Венгрией во главе с Виктором Орбаном. Позже стало известно о том, что Будапешт готов разблокировать финансовую помощь Украине, но выдвигает свои условия.

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Предполагается, что соглашение рассчитано на четыре года.

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Источник:
Шарль Мішель
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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vlotko (Броди)
01.02.2024 в 13:07
"по 50 мільярдів впродовж кожного з наступних чотирьох років" - ? Раніше писали, що ця допомога на 4 роки. Якась неточність.
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Комментарии 1
vlotko (Броди)
01.02.2024 в 13:07
"по 50 мільярдів впродовж кожного з наступних чотирьох років" - ? Раніше писали, що ця допомога на 4 роки. Якась неточність.
Ответить
0
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