Единогласно. ЕС согласовал пакет финансовой помощи Украине на 50 миллиардов евро

Европейский Союз на саммите, который проходит в Брюсселе, одобрил предоставление Украине пакета финансовой помощи в размере пятидесяти миллиардов евро. Об этом написал глава Европейского Совета Шарль Мишель.

We have a deal. #Unity



All 27 leaders agreed on an additional €50 billion support package for Ukraine within the EU budget.



This locks in steadfast, long-term, predictable funding for #Ukraine.



EU is taking leadership & responsibility in support for Ukraine; we know what is…