Менеджер Усика: Александр всегда хорошо готов психологически

Эгис Климас, менеджер украинского боксёра Александра Усика, высказался по поводу предстоящего поединка своего подопечного с британцем Тайсоном Фьюри.

"Усик всегда хорошо готов психологически. И к каждому бою он очень серьёзно готовится. Мы через многое прошли, чтобы организовать этот бой. Уверен, Усик побьёт Фьюри. Уверен, это будет непросто сделать. Но я не удивлюсь даже, если Усик победит досрочно. Почему я так говорю? Потому что Усик измотает и удосрочит Фьюри.

Фьюри уже заработал кучу денег. И у него уже нет прежнего голода. Как говорил Оскар де ла Хойя: "Если у тебя на банковском счету $ 80 млн, если ты спишь на шёлковых простынях, то очень непросто заставлять себя подниматься каждый день в 5 утра на пробежку". Усик сражается за наследие. А деньги сами придут. Он сражается за свою страну", — приводит слова Климаса The Ring.

Напомним, Фьюри и Усик встретятся 17 февраля нынешнего года. Поединок пройдёт в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).