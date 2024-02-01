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Этой ночью ГУР уничтожили ракетный катер "ивановец" черноморского флота РФ

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Стоимость утраченного корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов

Этой ночью ГУР уничтожили ракетный катер "ивановец" черноморского флота РФ

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В ночь с 31 января на 1 февраля воины спецподразделения "Group 13" Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер "Ивановец" черноморского флота РФ.

Операция стала возможной при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины и платформы United24. Судно врага находилось на рейде озера Донузлав во временно оккупированном Крыму.

В результате ряда прямых попаданий в корпус российский корабль получил повреждения, не совместимые с дальнейшим движением - "ивановец" дал крен на корму и затонул.

Стоимость утраченного государством-агрессором корабля составляет ориентировочно 60-70 миллионов долларов. Поисково-спасательная операция российских оккупантов на Донузлаве, согласно предварительной информации, успеха не имела.

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Источник:
ГУР МО України
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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