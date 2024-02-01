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ВСУ с помощью дронов уничтожили колонну российской техники под Новомихайловкой

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Уничтожено: 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП

ВСУ с помощью дронов уничтожили колонну российской техники под Новомихайловкой

Zelenskiy Official

Новина українською

Разгром колонны российской военной техники 30 января под Новомихайловкой (Марьинское направление).

За два с половиной часа бойцы РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр поразили 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП, которые перли на украинские позиции.

Важно отметить, что всю российскую технику поразили дроны. Дроны на вес золота в этот период артиллерийского голода.

Отразила атаку: РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр
Аэроразведка: подразделение Shadow 48-й ОСБ и 2-й МБ 72-й ОБМр.

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Источник:
front_ukrainian
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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