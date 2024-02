ВСУ с помощью дронов уничтожили колонну российской техники под Новомихайловкой

Разгром колонны российской военной техники 30 января под Новомихайловкой (Марьинское направление).

За два с половиной часа бойцы РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр поразили 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП, которые перли на украинские позиции.

Важно отметить, что всю российскую технику поразили дроны. Дроны на вес золота в этот период артиллерийского голода.

Отразила атаку: РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр

Аэроразведка: подразделение Shadow 48-й ОСБ и 2-й МБ 72-й ОБМр.

⚡️Footage of the destruction of a large ????????Russian convoy of armored vehicles during yesterday's attack by the Russians in the Donetsk direction. pic.twitter.com/Uan8qgULp9