ВСУ с помощью дронов уничтожили колонну российской техники под Новомихайловкой
Уничтожено: 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП
Zelenskiy Official
Разгром колонны российской военной техники 30 января под Новомихайловкой (Марьинское направление).
За два с половиной часа бойцы РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр поразили 3 танка, 7 МТ-ЛБ и 1 БМП, которые перли на украинские позиции.
Важно отметить, что всю российскую технику поразили дроны. Дроны на вес золота в этот период артиллерийского голода.
Отразила атаку: РУБпАК "Булава" 72-й ОМБр
Аэроразведка: подразделение Shadow 48-й ОСБ и 2-й МБ 72-й ОБМр.
⚡️Footage of the destruction of a large ????????Russian convoy of armored vehicles during yesterday's attack by the Russians in the Donetsk direction. pic.twitter.com/Uan8qgULp9— ????????Ukrainian Front (@front_ukrainian) January 31, 2024
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