На борту уничтоженного российского катера Ивановец могли быть до 40 моряков
Минус одна единица флота РФ в Черном море
фото из свободных источников
На борту российского ракетного катера "Ивановец", об уничтожении которого заявила украинская разведка, могли находиться до 40 моряков.
Об этом сообщают Военно-морские силы Вооруженных сил Украины в Facebook.
В ВМС напомнили, что в ночь на 1 февраля силы Главного управления разведки Министерства обороны Украины уничтожили ракетный катер, который охранял пункт базирования в поселке Новоозерное.
По информации военных, это существенная потеря для россиян, учитывая наличие трех таких катеров проекта 1241.1 в составе Черноморского флота РФ и вооружения, среди которого противокорабельные ракеты типа "Москит" с дальностью до 130 километров.
"В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Учитывая штатное количество личного состава в 40 моряков, последствия сокращения корабельного состава РФ тоже существенны", - уточнили в ВМС.
Также военные напомнили, что это уже не первые потери в указанной бригаде. Ранее украинские военные повредили малый ракетный корабль проекта 1239 "Самум".
"Эта операция - очередное напоминание российским захватчикам, что безнаказанно находиться на территории ранее оккупированных объектов в Крыму вредно для их здоровья", - подчеркнули в ВМС.
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