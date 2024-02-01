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Кубок IBU. Богдан Цымбал с одним промахом занял 29-е место в спринте шестого этапа

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Хороший результат показал украинец

Кубок IBU. Богдан Цымбал с одним промахом занял 29-е место в спринте шестого этапа

фото - biathlon.com.ua

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Мужским спринтом продолжился первый день соревнований шестого этапа кубка IBU. От Украины первым на старт вышел Богдан Цымбал. Украинец не закрыл лишь одну мишень на стрельбе стоя и занял 29-е место.

Артем Тищенко допустил лишь один промах на первой стрельбе и с кругом штрафа финишировал 22-м.

Все призовые места заняли представители Норвегии, заняв подиум и вся церемония была сугубо норвежской.

Продолжится шестой этап кубка IBU в Арбере в субботу, 3-го февраля, спринтами.

Спринт. Мужчины

1. Мартин Улдаль (0+0) 25:59,4

2. Йохан-Олав Ботн (0+2) +48,8

3. Исак Фрей (1+1) +1:05,4

...

22. Артем Тищенко (1+0) +2:41,9

29. Богдан Цымбал (0+1) +3:07,5

32. Руслан Ткаленко (1+2) +3:13,1

48. Дмитрий Грущак (1+2) +4:08,8

62. Роман Боровик (1+2) +4:45,5

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