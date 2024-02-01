Кубок IBU. Богдан Цымбал с одним промахом занял 29-е место в спринте шестого этапа
Хороший результат показал украинец
фото - biathlon.com.ua
Мужским спринтом продолжился первый день соревнований шестого этапа кубка IBU. От Украины первым на старт вышел Богдан Цымбал. Украинец не закрыл лишь одну мишень на стрельбе стоя и занял 29-е место.
Артем Тищенко допустил лишь один промах на первой стрельбе и с кругом штрафа финишировал 22-м.
Все призовые места заняли представители Норвегии, заняв подиум и вся церемония была сугубо норвежской.
Продолжится шестой этап кубка IBU в Арбере в субботу, 3-го февраля, спринтами.
Спринт. Мужчины
1. Мартин Улдаль (0+0) 25:59,4
2. Йохан-Олав Ботн (0+2) +48,8
3. Исак Фрей (1+1) +1:05,4
...
22. Артем Тищенко (1+0) +2:41,9
29. Богдан Цымбал (0+1) +3:07,5
32. Руслан Ткаленко (1+2) +3:13,1
48. Дмитрий Грущак (1+2) +4:08,8
62. Роман Боровик (1+2) +4:45,5
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