Шевченко пообещал "разобраться" с Межейко, который разгонял запорожский Евромайдан
Тем не менее, Межейко вошел в новый Исполком УАФ уже при Шевченко
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Новоизбранный глава УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о Викторе Межейко, который также был назначен почетным членом исполкома УАФ.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, что в июле 2015 года Межейко был признан виновным по делу о разгоне Евромайдана возле Запорожской ОГА. Сам Межейко своей вины тогда не признал.
- На конгрессе вы дали почетного члена господину Межейко, представителю футбольной организации Запорожья. Много лет в футболе, но дело в том, что у него есть доказанное обвинение, что он является одним из организаторов разгона запорожского Евромайдана. И вам начали задавать вопросы, почему вы его отмечаете как особого члена украинской футбольной семьи.
- Ром (обращается к Роману Бебеху – прим.), это мои первые шаги. Я разберусь с ситуацией, - сказал Шевченко.
Популярное сейчас
- Этой ночью ГУР уничтожили ракетный катер "ивановец" черноморского флота РФ
- Зеленский в ближайшие дни подпишет указ об отставке Залужного с должности главкома ВСУ - CNN
- "Это закрытая тема". Шевченко об испорченных отношениях с Павелко
- Братья венгров по маразму. Румыны тоже заявили о желании аннексировать Закарпатье
- Ванда Нара напомнила про себя откровенными кадрами с новой прической. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО
Комментарии 3