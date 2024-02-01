Шевченко пообещал "разобраться" с Межейко, который разгонял запорожский Евромайдан

Новоизбранный глава УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о Викторе Межейко, который также был назначен почетным членом исполкома УАФ.

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Напомним, что в июле 2015 года Межейко был признан виновным по делу о разгоне Евромайдана возле Запорожской ОГА. Сам Межейко своей вины тогда не признал.

- На конгрессе вы дали почетного члена господину Межейко, представителю футбольной организации Запорожья. Много лет в футболе, но дело в том, что у него есть доказанное обвинение, что он является одним из организаторов разгона запорожского Евромайдана. И вам начали задавать вопросы, почему вы его отмечаете как особого члена украинской футбольной семьи.

- Ром (обращается к Роману Бебеху – прим.), это мои первые шаги. Я разберусь с ситуацией, - сказал Шевченко.