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Шевченко пообещал "разобраться" с Межейко, который разгонял запорожский Евромайдан

Общие новости
Обновлено

Тем не менее, Межейко вошел в новый Исполком УАФ уже при Шевченко

Шевченко пообещал "разобраться" с Межейко, который разгонял запорожский Евромайдан

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Новоизбранный глава УАФ Андрей Шевченко ответил на вопрос о Викторе Межейко, который также был назначен почетным членом исполкома УАФ.

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Напомним, что в июле 2015 года Межейко был признан виновным по делу о разгоне Евромайдана возле Запорожской ОГА. Сам Межейко своей вины тогда не признал.

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- На конгрессе вы дали почетного члена господину Межейко, представителю футбольной организации Запорожья. Много лет в футболе, но дело в том, что у него есть доказанное обвинение, что он является одним из организаторов разгона запорожского Евромайдана. И вам начали задавать вопросы, почему вы его отмечаете как особого члена украинской футбольной семьи.

- Ром (обращается к Роману Бебеху – прим.), это мои первые шаги. Я разберусь с ситуацией, - сказал Шевченко.

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Андрей Шевченко УАФ
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Источник:
Бомбардир
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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FerunNiick
01.02.2024 в 19:57
Серйозний прокол на старті-далі буде ой йо йой...
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Комментарии 3
FerunNiick
01.02.2024 в 19:57
Серйозний прокол на старті-далі буде ой йо йой...
Ответить
0
0
oda1979 (Запорожье)
01.02.2024 в 19:56
Пропал калабуховский дом..
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0
0
Лекарь (село Дарниця)
01.02.2024 в 19:45
Просто шевченко - ватнік
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