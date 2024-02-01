Шевченко: Мой любимый гол в карьере – сборной России

Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко ответил на своеобразный короткий блиц-опрос на разные темы.

– Кошки или собаки?

– Собаки.

– Самое неожиданное поздравление с новой должностью вы получили от кого?

– Мои друзья где-то в Америке мне позвонили. Мы давно не виделись. Поздравили меня. И туда пришла информация.

– Книга, которая больше всего повлияла на вас в жизни?

– Айн Рэнд, "Источник".

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– Кто из украинцев делает лучшую музыку?

– Слава Вакарчук.

– Самая важная фигура в истории Украины?

– Тарас Шевченко.

– Мировая фигура, являющаяся примером для вас?

– С детства – это Нельсон Мандела.

– Ваш любимый фильм?

– The Last Dance, однозначно.

– Кого вы считаете своим лучшим другом и почему?

– Семья, жена, дети, мама, сестра.

– Соцсеть, в которой проводите больше времени?

– Инстаграм.

– Любимый гол в карьере?

– Против России.

– Что вы сделаете первым после нашей победы?

– Однозначно буду плакать. Не знаю, какие эти слезы будут. Слезы благодарности людям, которые погибли.