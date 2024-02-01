Шевченко: Мой любимый гол в карьере – сборной России
Интересный блиц для Андрея Шевченко
Getty Images / Global Images Ukraine
Новоизбранный президент УАФ Андрей Шевченко ответил на своеобразный короткий блиц-опрос на разные темы.
– Кошки или собаки?
– Собаки.
– Самое неожиданное поздравление с новой должностью вы получили от кого?
– Мои друзья где-то в Америке мне позвонили. Мы давно не виделись. Поздравили меня. И туда пришла информация.
– Книга, которая больше всего повлияла на вас в жизни?
– Айн Рэнд, "Источник".
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– Кто из украинцев делает лучшую музыку?
– Слава Вакарчук.
– Самая важная фигура в истории Украины?
– Тарас Шевченко.
– Мировая фигура, являющаяся примером для вас?
– С детства – это Нельсон Мандела.
– Ваш любимый фильм?
– The Last Dance, однозначно.
– Кого вы считаете своим лучшим другом и почему?
– Семья, жена, дети, мама, сестра.
– Соцсеть, в которой проводите больше времени?
– Инстаграм.
– Любимый гол в карьере?
– Против России.
– Что вы сделаете первым после нашей победы?
– Однозначно буду плакать. Не знаю, какие эти слезы будут. Слезы благодарности людям, которые погибли.
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