Кубок Дэвиса. Алексей Крутых упустил победу в матче с Себастьяном Корда
США ведут в счете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Алексей Крутых не смог обыграть представителя США в квалификации Кубка Дэвиса.
Кубок Дэвиса. Квалификация
Украина — США 0-1
Алексей Крутых — Себастьян Корда 3:6, 7:6(3), 4:6
Матч продлился 2 часа и 14 минут. За это время украинский теннисист сделал 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейкпоинтов.
Таким образом Крутых потерпел первое поражение за пять сыгранных матчей в Кубке Дэвиса, четыре из которых были одиночные.
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