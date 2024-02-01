Кубок Дэвиса. Алексей Крутых упустил победу в матче с Себастьяном Корда

Алексей Крутых не смог обыграть представителя США в квалификации Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Украина — США 0-1

Алексей Крутых — Себастьян Корда 3:6, 7:6(3), 4:6

Матч продлился 2 часа и 14 минут. За это время украинский теннисист сделал 4 подачи навылет, 4 двойные ошибки и реализовал 2 из 3 брейкпоинтов.

Таким образом Крутых потерпел первое поражение за пять сыгранных матчей в Кубке Дэвиса, четыре из которых были одиночные.