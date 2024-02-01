СК Прометей потерпел поражение в первом матче плей-офф Лиги чемпионов
Украинская команда не смогла ничего противопоставить соперницам
Фото: СК Прометей / Автор невідомий
"Прометею" не удалось одержать победу в первом матче плей-офф Лиги чемпионов 2024 против "Эджзаджибаши".
На старте поединка украинки не могли собраться и заметно нервничали, однако уже вскоре подопечные Ивана Петкова сократили отставание.
Соперницы довольно быстро адаптировались к такой игре, прибавили в нападении и довели отрезок до уверенного триумфа - 15:25.
После перерыва "красно-белые" повели в счете, но турчанки вернули себе инициативу и снова оторвались от украинской команды на комфортное преимущество. В итоге партия завершилась с неприличным счетом - 13:25.
В третьем сете сюрпризов не произошло и гостевая команда продолжала доминировать на площадке, таким образом доведя дело до логической победы - 16:25.
Лига чемпионов 2024 (женщины)
1 февраля. Плей-офф (первый матч)
СК "Прометей" - "Эджзаджибаши" 0-3 (15:25, 13:25, 16:25)
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