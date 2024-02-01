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СК Прометей потерпел поражение в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

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Украинская команда не смогла ничего противопоставить соперницам

СК Прометей потерпел поражение в первом матче плей-офф Лиги чемпионов

Фото: СК Прометей / Автор невідомий

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

"Прометею" не удалось одержать победу в первом матче плей-офф Лиги чемпионов 2024 против "Эджзаджибаши".

На старте поединка украинки не могли собраться и заметно нервничали, однако уже вскоре подопечные Ивана Петкова сократили отставание.

Соперницы довольно быстро адаптировались к такой игре, прибавили в нападении и довели отрезок до уверенного триумфа - 15:25.

После перерыва "красно-белые" повели в счете, но турчанки вернули себе инициативу и снова оторвались от украинской команды на комфортное преимущество. В итоге партия завершилась с неприличным счетом - 13:25.

В третьем сете сюрпризов не произошло и гостевая команда продолжала доминировать на площадке, таким образом доведя дело до логической победы - 16:25.

Лига чемпионов 2024 (женщины)

1 февраля. Плей-офф (первый матч)

СК "Прометей" - "Эджзаджибаши" 0-3 (15:25, 13:25, 16:25)

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