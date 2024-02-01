Кубок Дэвиса. Вячеслав Билинский уступил во втором матче с США
Наша команда уступает после двух встреч
Фото: BTU
Вячеслав Белинский уступил во втором матче Кубка Дэвиса со сборной США. Украинец не сумел одолеть Кристофера Юбкэнса в двухсетовом матче.
Кубок Дэвиса. Квалификация
Украина — США 0:2
Вячеслав Белинский — Кристофер Юбэнкс 3:6, 2:6
Украинский теннисист уступил во втором из трёх сыгранных одиночных матчей в командном турнире.
Напомним, что в первом матче игрового дня Алексей Крутых в трёх сетах уступил Себастьяну Корде.
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