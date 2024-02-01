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Кубок Дэвиса. Вячеслав Билинский уступил во втором матче с США

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Наша команда уступает после двух встреч

Кубок Дэвиса. Вячеслав Билинский уступил во втором матче с США

Фото: BTU

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вячеслав Белинский уступил во втором матче Кубка Дэвиса со сборной США. Украинец не сумел одолеть Кристофера Юбкэнса в двухсетовом матче.

Кубок Дэвиса. Квалификация

Украина — США 0:2

Вячеслав Белинский — Кристофер Юбэнкс 3:6, 2:6

Украинский теннисист уступил во втором из трёх сыгранных одиночных матчей в командном турнире.

Напомним, что в первом матче игрового дня Алексей Крутых в трёх сетах уступил Себастьяну Корде.

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Кубок Дэвиса Вячеслав Белинский
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