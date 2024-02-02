Враг ночью атаковал Украину Шахедами. Силы ПВО работали в 4 областях
Уничтожено 11 ударных БпЛА
Zelenskiy Official
В ночь на 2 февраля 2024 года противник атаковал 24-мя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск - рф., Чауда - Крым. В частности удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.
В общем, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.
Кроме того, по меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локально потеряны.
В Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком были слышны взрывы, в Кировоградской области работали силы ПВО. Позже стало известно, что россияне повредили подстанцию в Кривом Роге.
"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении "Укрэнерго".
Популярное сейчас
- WhoScored и SofaScore оценили игру Забарного в матче против Вест Хэма
- Агбонлахор: Мудрик ничему не научился. Не похоже, что у него есть какой-то футбольный интеллект
- Левандовский: В 2023 году моя искра погасла
- Орбан назвал условие, при котором Венгрия согласится разблокировать €50 млрд для Украины
- В Валенсии всегда солнечно. Жена Яремчука наслаждается отдыхом возле бассейна. ФОТО
- Покупка Porsche способствует восстановлению. Куртуа похвастался роскошной обновкой. ФОТО