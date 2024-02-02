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Враг ночью атаковал Украину Шахедами. Силы ПВО работали в 4 областях

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Уничтожено 11 ударных БпЛА

Враг ночью атаковал Украину Шахедами. Силы ПВО работали в 4 областях

Zelenskiy Official

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В ночь на 2 февраля 2024 года противник атаковал 24-мя ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с направлений: Приморско-Ахтарск - рф., Чауда - Крым. В частности удар был направлен по объектам критической инфраструктуры на Днепропетровщине.

В общем, силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожено 11 вражеских БпЛА в пределах Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской и Харьковской областей.

Кроме того, по меньшей мере семь ударных беспилотников не достигли своих целей и локально потеряны.

В Кривом Роге Днепропетровской области и Кропивницком были слышны взрывы, в Кировоградской области работали силы ПВО. Позже стало известно, что россияне повредили подстанцию в Кривом Роге.

"К сожалению, есть повреждения на одной из подстанций НЭК "Укрэнерго". В городе Кривой Рог обесточены бытовые и промышленные потребители", - говорится в сообщении "Укрэнерго".

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Источник:
Повітряні Сили ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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