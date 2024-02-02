ВСУ уничтожили 830 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 02.02.24.

За четверг, 01 февраля, было ликвидировано еще 830 оккупантов , поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 387060 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 140 единиц техники и вооружения. В частности, 9 танков, 19 ББМ и 46 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

танков - 6331 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 11792 (+19) ед,

артиллерийских систем - 9274 (+46) ед,

РСЗО - 978 (+2) ед,

средства ПВО - 663 (0) ед,

самолетов - 332 (0) ед,

вертолетов - 324 (0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7146 (+5) ед,

крылатые ракеты - 1847 (+1) ед,

корабли/катера - 24 (+1) ед,

подводные лодки - 1 (0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49) ед,

специальная техника - 1470 (+8) ед.