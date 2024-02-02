ВСУ уничтожили 830 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян
Также было уничтожено 140 единиц техники
Генштаб ЗСУ
Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 02.02.24.
За четверг, 01 февраля, было ликвидировано еще 830 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 387060 человек.
Также за минувшие сутки было уничтожено 140 единиц техники и вооружения. В частности, 9 танков, 19 ББМ и 46 артиллерийских систем.
Потери россиян в технике:
- танков - 6331 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 11792 (+19) ед,
- артиллерийских систем - 9274 (+46) ед,
- РСЗО - 978 (+2) ед,
- средства ПВО - 663 (0) ед,
- самолетов - 332 (0) ед,
- вертолетов - 324 (0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7146 (+5) ед,
- крылатые ракеты - 1847 (+1) ед,
- корабли/катера - 24 (+1) ед,
- подводные лодки - 1 (0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49) ед,
- специальная техника - 1470 (+8) ед.
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Источник:Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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