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ВСУ уничтожили 830 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

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Также было уничтожено 140 единиц техники

ВСУ уничтожили 830 оккупантов за минувшие сутки. Генштаб обновил данные о потерях россиян

Генштаб ЗСУ

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Генеральный штаб ВСУ обновил данные об общих боевых потерях россиян с 24.02.22 до 02.02.24.

За четверг, 01 февраля, было ликвидировано еще 830 оккупантов, поэтому потери личного состава армии РФ с момента полномасштабного вторжения составляют около 387060 человек.

Также за минувшие сутки было уничтожено 140 единиц техники и вооружения. В частности, 9 танков, 19 ББМ и 46 артиллерийских систем.

Потери россиян в технике:

  • танков - 6331 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 11792 (+19) ед,
  • артиллерийских систем - 9274 (+46) ед,
  • РСЗО - 978 (+2) ед,
  • средства ПВО - 663 (0) ед,
  • самолетов - 332 (0) ед,
  • вертолетов - 324 (0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7146 (+5) ед,
  • крылатые ракеты - 1847 (+1) ед,
  • корабли/катера - 24 (+1) ед,
  • подводные лодки - 1 (0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12316 (+49) ед,
  • специальная техника - 1470 (+8) ед.
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Источник:
Генеральний штаб ЗСУ
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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