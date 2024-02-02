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СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал

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Командир авиационной эскадрильи

СМИ: В результате удара по аэродрому Бельбек был ликвидирован российский генерал

фото із соцмереж

Новина українською

В конце января на авиабазе в Бельбеке прогремели взрывы. По сообщениям российских военкоров, были подбиты три самолета оккупационных войск.

Также паблики отмечают, что во время удара по Бельбеку были ликвидированы десять военнослужащих, среди которых – командир авиационной эскадрильи генерал-лейтенант Александр Татаренко.

Отмечается, что двумя ракетами был поражен командный пункт 38-го истребительного авиационного полка, а другая ракета попала в пункт связи аэродрома.

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Для россиян стало неожиданностью то, по какой траектории ВСУ запустили ракеты по Бельбеку, пишет паблик "Крымский ветер".

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Источник:
Крымский ветер
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
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Петруха
02.02.2024 в 11:24
Красивый, откормленный трупик!
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Комментарии 1
Петруха
02.02.2024 в 11:24
Красивый, откормленный трупик!
Ответить
0
0

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