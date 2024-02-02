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В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине

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Российский диктатор заявил о желании создать демилитаризованную зону

В Госдепе США отреагировали на заявления Путина о "демилитаризованной зоне" в Украине

U.S. Department of State

Новина українською

Российский диктатор владимир путин не изменил своих целей в отношении Украины. Если путин хочет "демилитаризации", то нужно начать с тех частей Украины, где находятся российские войска.

Об этом сообщает представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга.

Миллер прокомментировал заявление российского диктатора о якобы плане создания "демилитаризованной зоны" между рф и Украиной.

"Мне трудно понять, как будет создана демилитаризованная зона между россией и Украиной, когда российские войска сейчас находятся в Украине", - сказал он.

Представитель Госдепа подчеркнул, что трудно иметь демилитаризованную зону, когда российские войска продолжают действовать на украинской стороне границы. Он добавил, что путин неоднократно ясно давал понять, что он не изменил своих целей завоевать и покорить Украину.

"Поэтому я думаю, что если рф действительно заинтересована в демилитаризованной зоне, она могла бы начать с демилитаризации тех частей Украины, где сейчас находятся российские войска", - подчеркнул Миллер.

Напомним, 31 января российский диктатор владимир путин заявил о желании "подвинуть линию боестолкновения" и создать так называемую "демилитаризованную зону", чтобы защитить рф от украинских ударов.

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Источник:
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Опубликовал: Михаил Олексиенко
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