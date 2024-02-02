Днепр-1 крупно уступил чемпиону Польши

"СК Днепр-1" провел третий матч на сборе в Турции. Команда Юрия Максимова встречалась с действующим чемпионом Польши "Ракувом".

Для поляков этот спарринг стал генеральной репетицией перед возобновлением выступлений в чемпионате страны, поэтому представители клуба настойчиво попросили обойтись без трансляции игры.

Команды начали игру в быстром темпе и спортклубовцы первыми создали острый момент, однако удар Бабенко был заблокирован. Соперник ответил сразу – Крнача вывели на свидание с Кинарейкиным и форвард "Ракува" опрокинул мяч через голкипера. Далее днепряне больше владели мячом, но соперник действовал острее. Снова острие атак у поляков активно действовал Крнач, который в течение пяти минут дважды угрожал воротам спортклубовцев – первый удар головой был неточным, а во втором случае надежно сыграл вратарь. И все же соперники увеличили преимущество, на этот раз удачно завершив розыгрыш углового.

При счете 0:2 днепряне прибавили в остроте, и у ворот "Ракува" пошли моменты: Ковачевич реагирует на удары Сарапия и Филиппова, а выстрел Пихаленко был заблокирован. В конце концов преимущество спортклубовцев сказалось и очередная размашистая атака "Днепра-1" завершилась точным ударом Сарапия, который отличился голом во втором матче подряд. К завершению первого тайма счет изменился еще раз, но здесь уже удача улыбнулась соперникам - Новак выполнил четкий удар из-за пределов штрафной.

В середине второго тайма польская команда заработала пенальти, хотя казалось, что Кравец фолил за пределами штрафной, и здесь отлично себя проявил Волынец, парировавший удар Тудора с 11-метровой отметки. Однако вскоре "Ракув" забил четвертый раз - Новак оформил дубль, замкнув прострел находясь прямо перед воротами. Во второй половине тайма в составе обеих команд было много молодежи. Игра приобрела жесткий характер и продолжалась практически без моментов. Только под занавес встречи "Ракув" мог увеличить преимущество, но дважды отлично сыграл Волынец. Уже после этого мог сократить счет Кивинда, но соперник ценой травмы сумел отвести угрозу от ворот. В итоге днепряне уступили польскому чемпиону с большим счетом.

Контрольный матч. Анталия. Стадион "Titanic Mardan".

СК "Днепр" – "Ракув" (Ченстохова, Польша) 1:4 (1:3)

Голы: Крнач (4), Жеан (17), Сарапий (37, пас Рубчинский), Новак (44,69).

"Днепр-1": 12.Кинарейкин (1.Волынец,46), 11.Мирошниченко (30.Кравец,46), 5.Сарапий (6.Горин,46, 5.Сарапий,65), 39.Сваток (кап ) (34.Танчик,46, 11.Мирошниченко,57), 3.Адамюк, 42.Пасич, 18.Бабенко (44.Баденко,46), 22.Рубчинский (88.Мельниченко,46), 8.Пихеленок (16 .Гаджиев,46), 9.Гуцуляк (31.Кивинда.46) 7.Филиппов.